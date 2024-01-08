Ожеледиця, сніг та сильний мороз. Завтра погода в Києві значно погіршиться

Завтра, 9 січня, погода у Києві сильно зіпсується. Очікуються ожеледиця, сніг та мороз до 9 градусів навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Завтра, 9 січня у столиці складні погодні умови. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

До цього додадуться хмарність, невеликий сніг та мороз до -9 градусів навіть вдень.

"Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 7-9° морозу. І рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили в КМВА.

Погода в Україні

Погода почала псуватися в Україні 8 січня. Через негоду на ранок виявилися знеструмленими сотні населених пунктів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Крім того, через мороз і ожеледицю почалися збої в роботі громадського транспорту, сталися аварії на дорогах, а сильний вітер повалив дерева.

Ситуація завтра не стане кращою. Погода в Україні 9 січня буде сніговою, місцями з завірюхами та хуртовиною. Вночі температура опуститься до рекордних 20 градусів морозу на більшій частині території України, а у двох регіонах мороз вдарить і до 25 градусів.