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Гололед, снег и сильный мороз. Завтра погода в Киеве значительно ухудшится

Киев, Понедельник 08 января 2024 16:00
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Гололед, снег и сильный мороз. Завтра погода в Киеве значительно ухудшится Фото: погода в Киеве 9 января значительно ухудшится (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 9 января, погода в Киеве сильно испортится. Ожидаются гололед, снег и мороз до 9 градусов даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Завтра, 9 января в столице сложные погодные условия. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

К этому добавятся облачность, небольшой снег и мороз до -9 градусов даже днем.

"Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 7-9° мороза. І уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в КГВА.

Погода в Украине

Погода начала портиться в Украине 8 января. Из-за непогоды на утро оказались обесточенными сотни населенных пунктов, самая худшая ситуация со светом в Днепропетровской области. Кроме того, из-за мороза и гололеда начались сбои в работе общественного транспорта, произошли аварии на дорогах, а сильный ветер повалил деревья.

Ситуация завтра не станет лучше. Погода в Украине 9 января будет снежной, местами с вьюгами и метелями. Ночью температура опустится до рекордных 20 градусов мороза на большей части территории УКраны, а в двух регионах мороз ударит и до 25 градусов.

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