Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах

У Києві та більшій частині України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

12 грудня в Києві та на більшій частині території України, окрім півдня та південного сходу, синоптики прогнозують ожеледицю. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Фото: Укргідрометцентр

Слизькі дороги та тротуари можуть стати причиною порушення руху транспорту та збільшення ризику аварій.

Погода у Києві 12 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на Київщині буде хмарно, вдень без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у Києві протягом доби -1°...-3°.

Правила поведінки під час ожеледиці

Для водіїв:

Дотримуйтеся безпечної дистанції до транспортних засобів попереду.

до транспортних засобів попереду. Зменшуйте швидкість руху , особливо в місцях із підвищеною небезпекою (перехрестя, пішохідні переходи).

, особливо в місцях із підвищеною небезпекою (перехрестя, пішохідні переходи). Використовуйте зимові шини , щоб забезпечити краще зчеплення з дорогою.

, щоб забезпечити краще зчеплення з дорогою. Уникайте різких маневрів та екстреного гальмування.

Для пішоходів: