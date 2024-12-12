Ожеледь та жовтий рівень небезпеки: українців попередили про небезпеку на дорогах

Синоптики попереджають про слизькі дороги, які можуть призвести до ускладнення руху та збільшення кількості аварій. Водіям та пішоходам рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України та Укргідрометцентр.
12 грудня в Києві та на більшій частині території України, окрім півдня та південного сходу, синоптики прогнозують ожеледицю. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
Фото: Укргідрометцентр
Слизькі дороги та тротуари можуть стати причиною порушення руху транспорту та збільшення ризику аварій.
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на Київщині буде хмарно, вдень без опадів.
На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, у Києві протягом доби -1°...-3°.
Для водіїв:
Нагадаємо, що у п'ятницю, 13 грудня, опади з території України підуть. При цьому в усіх областях значно похолодає. Невеликі, але "мінуси" варто чекати в більшості регіонів, як вдень, так і вночі. Створюватиметься відчуття, що потепління і не було.