"Озеро НАТО". Bloomberg розповів, що альянсу потрібне для захисту Балтійського моря

Росія контролює частину узбережжя між Литвою і Польщею через дивний анклав Калінінграда. Російський диктатор Володимир Путін, за іронією долі, все ще контролює далеку східну частину Балтійського моря на підході до Санкт-Петербурга, який імператори, починаючи з Петра Великого, колись вважали своїм "вікном у західний світ". Сьогодні, у разі конфлікту між Москвою і НАТО, будь-які російські військові кораблі там будуть швидко і легко перехоплені або знищені.

НАТО отримала доступ до нового "озера", і альянсу необхідно навчити військово-морські сили країн-учасниць, щоб забезпечити злагоджену командну роботу. У торішніх навчаннях BALTOPS (Baltic Sea Operations) взяли участь 20 країн, причому Фінляндія вперше вийшла в море як повноправний член альянсу, а Швеція - як кандидат на вступ.

Ще одним елементом домінування на Балтійському морі є розгортання військово-повітряних сил морського базування. Це передбачає розміщення літаків на авіаносцях для стримування російських повітряних і морських сил. Хоча Росія виступатиме проти навчань НАТО в Балтійському морі, баланс сил на морі зараз здебільшого проти Росії, і НАТО може протистояти російській агресії, реалізуючи наступальні та оборонні заходи радіоелектронної боротьби в рамках BALTOPS.

НАТО використовує Балтійське море для тиску на крихітний Калінінград, який виступає як географічний клин між трьома балтійськими країнами НАТО та іншими союзниками. Більша частина Балтійського флоту Росії базується в порту Балтійська, а Калінінград має у своєму розпорядженні значні військово-повітряні та ракетні сили (а також може мати тактичну ядерну зброю).

"Росія має певний потенціал, але постійна програма підготовки, навчань та інновацій дасть змогу НАТО повністю контролювати нове озеро", - ідеться в повідомленні агентства.