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На озере Виктория затонула яхта с людьми, более 10 погибших

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 07:02
На озере Виктория затонула яхта с людьми, более 10 погибших
Фото: озеро Виктория (AFP)

В результате инцидента погибли 13 человек, 39 пропали без вести

По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория, еще 39 - пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечено, что крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того,  среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции затонуло судно с нелегалами, погибли 5 человек. По данным издания, надувная лодка с нелегальными мигрантами затонула вблизи турецкого берега Султаниче.

Отмечается, что отряды службы береговой охраны извлекли из воды тела 5 мигрантов. Также сообщается, что спасательная операция продолжается, так как на судне находилось 12 человек.

Как позже сообщили в службе береговой охраны, еще 5 человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов, добрались вплавь до берега и спаслись.

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