На озері Вікторія затонула яхта з людьми, більше 10 загиблих

Фото: озеро Вікторія (AFP)

В результаті інциденту загинули 13 чоловік, 39 пропали безвісти

Щонайменше 13 людей загинули в результаті аварії яхти на озері Вікторія, ще 39 - пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

Зазначено, що аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими без вести.

Крім того, серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауди Васайя, а також місцеві популярні музиканти. Пізніше стало відомо, що принц був врятований.

My prayers goes to the people who were on #LakeVictoria where a Boat capsized. pic.twitter.com/lZKITsAkDU — JEANBANKS (@BJeanbanks) November 24, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегалами, загинули 5 осіб. За даними видання, надувний човен з нелегальними мігрантами затонув поблизу турецького берега Султаниче.

Наголошується, що загони служби берегової охорони витягли з води тіла 5 мігрантів. Також повідомляється, що рятувальна операція триває, так як на судні перебувало 12 осіб.

Як пізніше повідомили в службі берегової охорони, ще 5 осіб, двоє з яких займалися перевезенням нелегальних мігрантів, вплав дісталися до берега і врятувалися.