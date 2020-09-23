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На оздоровление детей из бюджета направили 80 млн грн: закон вступил в силу

Автор: Юлия Струк

На оздоровление детей из государственного бюджета на 2020 год направили 80 млн гривен. Соответствующий закон в среду, 23 сентября, вступил в силу.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ во вторник был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон предусматривает оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Закупку соответствующих услуг будут проводить в соответствии с законом "О публичных закупках.

Напомним, ранее президент подписал данный проект закона.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в проекте государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты, и они составят 324 млрд гривен.

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