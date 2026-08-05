Озброєного чоловіка затримали біля гольф-клубу Трампа перед візитом президента

Інцидент стався на території Trump National Golf Club у Ранчо-Палос-Вердесі, де Трамп мав взяти участь у закритому заході зі збору коштів для Республіканського національного комітету.

Слідство з'ясовує, чи був інцидент пов'язаний із можливою загрозою голові Білого дому, проте поки що ознак підготовки замаху не виявлено.

Затримання озброєного

За даними поліції, увагу федеральних агентів привернув 38-річний житель міста Дауні Жанін Джон Таеле. Декілька днів поспіль він знаходився біля клубу, фотографував і знімав на відео територію, а також, як вважають слідчі, спостерігав за підготовкою заходів безпеки перед приїздом президента.

Під час затримання у чоловіка у кишені виявили магазин на 16 патронів із експансивними кулями. У його автомобілі, припаркованому біля гольф-клубу, знайшли заряджений пістолет із патроном у патроннику та ще один споряджений магазин.

Пізніше правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваного, де вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі незаконно модифіковану зброю, велику кількість боєприпасів, бронежилети, пристрої радіозв'язку та блокноти із записами, утримання яких слідство назвало стурбованістю.

Як виявилося, чоловік уже проходив у іншій кримінальній справі, пов'язаній з пограбуванням .

Йому висунуто звинувачення у незаконному зберіганні зброї, заборонених боєприпасів та прихованому носінні вогнепальної зброї. На суді він не визнав провини.