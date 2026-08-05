RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вооруженный мужчина был задержан у гольф-клуба Трампа перед визитом президента

05:40 05.08.2026 Ср
2 мин
Трамп должен был в скором временем приехать в гольф-клуб
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В Калифорнии задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа за два дня до его запланированного визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Инцидент произошел на территории Trump National Golf Club в Ранчо-Палос-Вердес, где Трамп должен был принять участие в закрытом мероприятии по сбору средств для Республиканского национального комитета.

Следствие выясняет, был ли инцидент связан с возможной угрозой главе Белого дома, однако пока признаков подготовки покушения не обнаружено.

Задержание вооруженного

По данным полиции, внимание федеральных агентов привлек 38-летний житель города Дауни Жанин Джон Таэле. Несколько дней подряд он находился возле клуба, фотографировал и снимал на видео территорию, а также, как считают следователи, наблюдал за подготовкой мер безопасности перед приездом президента.

Во время задержания у мужчины в кармане обнаружили магазин на 16 патронов с экспансивными пулями. В его автомобиле, припаркованном возле гольф-клуба, нашли заряженный пистолет с патроном в патроннике и еще один снаряженный магазин.

Позже правоохранители провели обыск в доме подозреваемого, где изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе незаконно модифицированное оружие, большое количество боеприпасов, бронежилеты, устройства радиосвязи и блокноты с записями, содержание которых следствие назвало вызывающим обеспокоенность.

Как оказалось, мужчина уже проходил по другому уголовному делу, связанному с ограблением.

Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, запрещенных боеприпасов и скрытом ношении огнестрельного оружия. На суде он не признал вину.

Власти подчеркивают, что на данный момент не располагают данными о наличии реальной угрозы президенту или населению.

ем не менее расследование продолжается с учетом предыдущих инцидентов, связанных с безопасностью Дональда Трампа, включая покушения в 2024 году, после которых меры его охраны были значительно усилены

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп