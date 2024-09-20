На вооружении ВСУ появится уникальный вездеход-амфибия: что о нем известно

На вооружение украинской армии был допущен уникальный вездеход-амфибия "Таха". Это уникальная разработка украинских изготовителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украинская разработка может работать на любой местности, даже при выезде из воды на лед.

Украинский вездеход "Таха" имеет небольшие габариты и может разворачиваться на месте. Это помогает технике эффективно маневрировать в ограниченном пространстве.

Главные преимущества "Тахи":

преодолевает препятствия высотой более 1 метра;

может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров;

скорость на суше - до 40 км/ч, на воде - до 6 км/ч;

способен работать на одной заправке более двух суток.

Как объяснили в Минобороны, вездеход-амфибия давит шинами на поверхность слабее, чем ноги человека. Это позволяет ему двигаться по сыпучей и нестабильной почве.

Этот транспорт используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не справляются.