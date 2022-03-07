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В Овруче и Коростене оккупанты воздушным ударом разрушили жилые здания, - ГСЧС

Автор: Артур Родивилов

В Овруче и Коростене Житомирской области воздушным ударом разрушило здания. Также пострадала школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В частности, разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.

Также получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных домов.

Кроме того, в результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, но один человек получил травмы.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что противник планирует захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.

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