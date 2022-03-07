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В Овручі та Коростені окупанти повітряним ударом зруйнували житлові будівлі, - ДСНС

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Житомирська область, Понеділок 07 березня 2022 03:17
В Овручі та Коростені окупанти повітряним ударом зруйнували житлові будівлі, - ДСНС Фото: в Овручі та Коростені окупанти повітряним ударом зруйнували житлові будівлі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

В Овручі та Коростені Житомирської області повітряним ударом зруйнувало будівлі. Також постраждала школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зокрема, зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки.

Також отримали пошкодження (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.

Крім того, в результаті повітряного удару в Коростені вибило вікна в триповерховій будівлі ЗШ №2. Загиблих немає, але одна людина отримала травми.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що противник планує захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.

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