В Овручі та Коростені окупанти повітряним ударом зруйнували житлові будівлі, - ДСНС
В Овручі та Коростені Житомирської області повітряним ударом зруйнувало будівлі. Також постраждала школа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Зокрема, зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки.
Також отримали пошкодження (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.
Крім того, в результаті повітряного удару в Коростені вибило вікна в триповерховій будівлі ЗШ №2. Загиблих немає, але одна людина отримала травми.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що противник планує захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.
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