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Овочі дорожчають, гречка дешевшає: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Фото: продукти в Україні як дорожчають, так і дешевшають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у січні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно із груднем 2022 року морква подорожчала на 9,3% до 24,5 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 4,7% до 32,1 гривень за кілограм.

Окрім того, яблука подорожчали на 3,8% до 15,7 гривень за кілограм, молоко на 2,8% до 35,2 гривень за кілограм, яйця на 1,8% до 63,1 гривень за десяток.

У той же час гречана крупа подешевшала на 7,8% до 68,9 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, олія.

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Ціни на продуктиДержавна служба статистики