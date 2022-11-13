В ОВА закликали не наближатися завтра до центру Херсона: в чому причина

Після втечі росіяни замінували усе можливе в Херсоні. Містян закликали не наближатися завтра, 14 листопада, до центральної частини міста через роботи з розмінування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голова Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Хочу усіх трошки застерегти, зараз відбувається розмінування територій. Ворог замінував майже усе. Я дуже вас прошу, не треба збиратися в людних місцях. Завтра, 14 листопада, будуть відбуватися роботи з розмінування в центрі міста. Я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста", - заявив Янушевич.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.
Тим часом "Укрпошта" готується відкрити 5-7 відділень у Херсоні.
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