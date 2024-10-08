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В ОВА уточнили кількість поранених у Запоріжжі через російські обстріли

Запоріжжя, Вівторок 08 жовтня 2024 08:12
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В ОВА уточнили кількість поранених у Запоріжжі через російські обстріли Фото: уточнена кількість поранених у Запоріжжі через удари військ РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів станом на сьогоднішній ранок відомо про сім поранених. Вчора кількість постраждалих через атаку була 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

В заяві ОВА вказується, що п'ятеро чоловіків та одна жінка дістали поранення в результаті російських атак по Запоріжжю.

Так, російські загарбники для ударів по місту застосували авіацію.

Зазначимо, вчора було відомо про трьох постраждалих через удар росармії по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Обстріли Запорізької області

Як розповів сьогодні керівник адміністрації Іван Федоров, загалом упродовж доби російські окупанти завдали по 13 населених пунктах Запорізької області 392 удари.

Зокрема, ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.

Крім того, противник застосував 225 безпілотників різної модифікації для ударів по н.п. Лобкове, Гуляйполе, Новодарівка, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка.

"13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку. 145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки", - передали в ОВА.

Загалом через ворожі обстріли по населених пунктах Запорізької області надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня вранці російські окупанти завдали низки ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя. Ворог для обстрілу міста застосував авіабомби. Через атаку загинула одна людина, ще 18 отримали поранення, серед них - 12-річна дитина.

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