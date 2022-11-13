ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ОВА розповіли про вбитих та поранених в Донецькій області за добу

Новость на русском →
Донбас, Неділя 13 листопада 2022 08:18
В ОВА розповіли про вбитих та поранених в Донецькій області за добу Фото: у Бахмуті окупанти під час обстрілу вбили двох людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 12 листопада, росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1204 людей, ще 2588 поранені.

Як повідомлялось, ЗСУ атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Також російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі