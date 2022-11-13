В ОВА розповіли про вбитих та поранених в Донецькій області за добу
За суботу, 12 листопада, росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1204 людей, ще 2588 поранені.
Як повідомлялось, ЗСУ атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".
Також російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні.
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