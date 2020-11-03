Отзывы инвесторов о застройщике ЖК Покровский

В Киевской области строятся сотни ЖК. Решившим инвестировать в новостройки и купить квартиру под Киевом у надежного застройщика приходится постоянно проверять актуальную информацию об объектах. Мониторинг сайта ЖК Покровский в Гостомеле подтверждает активизацию строительства: заканчиваются фасадные и внутренние работы в четвертом доме, проведены кровельные работы в пятом здании. У новенького футбольного поля растет коробка 6 очереди ЖК Покровский.

Как выбрать жилье под Киевом?

Желающие купить квартиру в Киевской области учитывают экологическую ситуацию, безопасность, загруженность дорог. Покровский жилой комплекс расположен в 4 км на северо-запад от Киева. Маршрутки связывают новостройки Гостомеля с метро «Академгородок» и «Оболонь». Вокруг хвойные леса. Развитая социальная инфраструктура: банки, рынок, магазины, кафе, спортзалы, поликлиника. В отличие от Бучи и Ирпеня, школы и детские садики вблизи ЖК Гостомеля не перегружены.

Преимущества ЖК Покровский

Жилой комплекс с видовыми квартирами расположен на собственной территории 8 га в центре Гостомеля, в шаговой доступности до городской инфраструктуры и озер с пляжем. Проект ЖК Покровский учитывает европейские нормы энергоэффективности и качества жилья комфорт-класса.

В ЖК Покровский воплощена трендовая концепция «город в городе»:

единые спортивные и развлекательные пространства;

собственная набережная и фотозоны;

ухоженная территория;

общая управляющая компания.

На первых этажах заселенных домов ЖК Покровский в Гостомеле уже работают:

супермаркеты «Фора» и «Лоток»;

круглосуточная аптека;

частная клиника «Берегиня»;

спорт-кафе и «Львівська Майстерня кави»;

студия красоты.

Владельцы квартир о жизни в ЖК Покровский: отзывы

Десятиэтажные дома объединены территорией и отделкой фасадов. Белоснежные акценты и стеклопакеты на фоне стен цвета марсала выгодно выделяются в малоэтажной застройке вокруг комплекса.

Отзывы жителей квартир в новостройке ЖК в Гостомеле подтверждают заявленную застройщиком энергоэффективность зданий:

толстые стены из красного кирпича и окна WDS с двухкамерными стеклопакетами с УФ-защитой снижают расходы на кондиционирование в жару;

качественное наружное утепление и внешняя штукатурка надежно удерживают тепло зимой;

автономное отопление в квартирах гарантирует контроль обогрева помещений и экономию газа.

Купившие квартиру в Гостомеле жители комплекса наслаждаются видами, тишиной, размеренным темпом загородной жизни, чудесной природой и близостью столичной деловой жизни и развлечений.

Квартира в ЖК Покровский — инвестиции в будущее

Для инвестора купить квартиру в ЖК Покровский Гостомеля – выгодная сделка и долгосрочная инвестиция. Доступная цена и эргономичная планировка квартир позволяют приобрести несколько объектов и сдать их в аренду. Застройщик Данкович Виталий предлагает выгодные условия рассрочки при покупке жилья.