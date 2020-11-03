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Відгуки інвесторів про забудовника ЖК Покровський

Прес-релізи, Вівторок 03 листопада 2020 12:18

Відгуки інвесторів про забудовника ЖК Покровський

У Київській області будуються сотні ЖК. Які вирішили інвестувати в новобудови і купити квартиру під Києвом у надійного забудовника доводиться постійно перевіряти актуальну інформацію про об'єкти. Моніторинг сайту ЖК Покровський в Гостомелі підтверджує активізацію будівництва: закінчуються фасадні та внутрішні роботи в четвертому будинку, проведені покрівельні роботи в п'ятому будинку. У новенького футбольного поля зростає коробка 6 черги ЖК Покровський.

Як вибрати житло під Києвом?

Охочі купити квартиру в Київській області враховують екологічну ситуацію, безпеку, завантаженість доріг. Покровський житловий комплекс розташований в 4 км на північний захід від Києва. Маршрутки пов'язують новобудови Гостомеля з метро «Академмістечко» і «Оболонь». Навколо хвойні ліси. Розвинена соціальна інфраструктура: банки, ринок, магазини, кафе, спортзали, поліклініка. На відміну від Бучі та Ірпеня, школи і дитячі садки поблизу ЖК Гостомеля не перевантажуючи.


Переваги ЖК Покровський

Житловий комплекс з видовими квартирами розташований на власній території 8 га в центрі Гостомеля, в крокової доступності до міської інфраструктури та озер з пляжем. Проект ЖК Покровський враховує європейські норми енергоефективності та якості житла комфорт-класу.

У ЖК Покровський втілена трендова концепція «місто в місті»:

  • єдині спортивні і розважальні простору;
  • власна набережна і фотозоні;
  • доглянута територія;
  • загальна керуюча компанія.

На перших поверхах заселених будинків ЖК Покровський в Гостомелі вже працюють:

  • супермаркети «Фора» і «Лоток»;
  • цілодобова аптека;
  • приватна клініка «Берегиня»;
  • спорт-кафе і «Львівська Майстерня кави»;
  • студія краси.

Відгуки інвесторів про забудовника ЖК Покровський
Власники квартир про життя в ЖК Покровський: відгуки

Десятиповерхові будинку об'єднані територією і обробкою фасадів. Білосніжні акценти і склопакети на тлі стін кольору марсала вигідно виділяються в малоповерхової забудови навколо комплексу.

Відгуки жителів квартир в новобудові ЖК в Гостомелі підтверджують заявлену забудовником енергоефективність будівель:

  • товсті стіни з червоної цегли і вікна WDS з двокамерними склопакетами з УФ-захистом знижують витрати на кондиціонування в спеку;
  • якісне зовнішнє утеплення і зовнішня штукатурка надійно утримують тепло взимку;
  • автономне опалення в квартирах гарантує контроль обігріву приміщень і економію газу.

Ті, що купили квартиру в Гостомелі жителі комплексу насолоджуються видами, тишею, розміреним темпом заміського життя, чудовою природою і близькістю столичної ділового життя і розваг.

Квартира в ЖК Покровський - інвестиції в майбутнє

Для інвестора купити квартиру в ЖК Покровський Гостомеля - вигідна угода і довгострокова інвестиція. Доступна ціна та ергономічна планування квартир дозволяють придбати кілька об'єктів і здати їх в оренду. Забудовник Данкович Віталій пропонує вигідні умови розстрочки при покупці житла.

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