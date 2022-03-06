Мы отвоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы отвоевали свое будущее в войне с Россией. Однако народ Украины продолжает бороться за свое сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Украинцы, мы уже отвоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Это очень важно. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане РФ делают такой же выбор в эти дни, эти часы", - заявил он.

Напомним, война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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