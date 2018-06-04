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Ответственность за все результаты биатлонисток будет лежать на мне, - Прокунин

НовостиСпорт    04.06.2018 - 14:24
Фото: открытая тренировка команды (facebook.com/biathlon.com.ua)
Фото: открытая тренировка команды (facebook.com/biathlon.com.ua)

Наставник женской сборной Украины рассказал о тренировочном процессе

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин в ходе открытой тренировки команды рассказал о ходе первого тренировочного сбора, который проходит в Чернигове. Об этом сообщает Xsport.ua.

 

Фото з відкритого тренування жіночої збірної України в Чернігові Фото: Irina Malkina

Опубліковано Biathlon.com.ua 3 червня 2018 р.

"Тренировка сейчас стандартная, мы уже привыкли выполнять ряд стрелковых упражнений. Девочки в данный момент больше занимаются базовой работой, где они более сосредоточены не на результате, а на правильности выполнения тех или иных действий. Работа идет и девчонки делают ее по мере возможности – кто-то лучше, а кто-то хуже. В целом, тренировочный процесс на сегодняшний день отлажен по-максимуму", - сказал Прокунин.

 

"Результат нашей подготовки "на выходе" - это будет самое приятное впечатление. Пока что идет обыкновенная работа. Конечно, если результат будет хуже, то на следующий год какие-то выводы определенные сделаем. Ну, это покажет время, а нести ответственность за тот или иной результат в любом случае мне", - сказал наставник.

 

Напомним, старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин отсутствовал на первой части тренировочного сбора команды, который начался 23 мая в Чернигове.

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Теги публикации: Сборная Украины, тренер, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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