Відповідальність за всі результати біатлоністок буде на мені, - Прокунін

Наставник жіночої збірної України розповів про тренувальний процес

Старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін під час відкритого тренування команди розповів про хід першого тренувального збору, який проходить в Чернігові. Про це повідомляє Xsport.ua.

Фото з відкритого тренування жіночої збірної України в Чернігові Фото: Irina Malkina Опубліковано Biathlon.com.ua 3 червня 2018 р.

"Тренування зараз стандартні, ми вже звикли виконувати низку стрілецьких вправ. Дівчатка в даний момент більше займаються базовою роботою, де вони більш зосереджені не на результаті, а на правильності виконання тих чи інших дій. Робота йде і дівчата роблять її в міру можливості - хто -то краще, а хтось гірше. В цілому, тренувальний процес на сьогоднішній день налагоджений по-максимуму", - сказав Прокунін.

"Результат нашої підготовки "на виході" - це буде найприємніше враження. Поки що йде звичайна робота. Звичайно, якщо результат буде гірше, то на наступний рік якісь висновки певні зробимо. Ну, це покаже час, а нести відповідальність за той чи інший результат в будь-якому випадку мені", - сказав наставник.

Нагадаємо, старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін був відсутній на першій частині тренувального збору команди, який розпочався 23 травня в Чернігові.