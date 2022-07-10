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Ответственная за Украину в Конгрессе США вступилась за Зеленского

Фото: Марси Каптур (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, поддержала президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Каптур.

В частности, она отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Пока некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время, как Украина борется за свое выживание. Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого должностного лица", - заявила она.

В то же время, добавляет Каптур, те, кто распространяет дикие нарративы, направленные против украинских чиновников во время войны, опрометчиво оказывают помощь Путину и его пропагандистам.

"Соединенные Штаты привержены победе Украины, и в украинский народ не имеет большего друга, чем Соединенные Штаты. Как союзники, мы будем продолжать работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы обеспечить прекращение этой войны", - резюмировала политик.

Напомним, представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к президенту США Джо Байдена и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Об этом она сообщила на странице в Twitter.

В украинском МИДе резко раскритиковали члена Конгресса США по роспропаганду.

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Владимир ЗеленскийКонгресс США