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Відповідальна за Україну у Конгресі США вступилася за Зеленського

Фото: Марсі Каптур (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Марсі Каптур, співголова групи на підтримку України в Конгресі США, підтримала президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Каптур.

Зокрема, вона наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Поки деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час, як Україна бореться за своє виживання. Рівень та масштаби співпраці США з Офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи", - заявила вона.

Водночас, Додає Каптур, ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам.

"Сполучені Штати віддані перемозі України, і в український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники, ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб забезпечити припинення цієї війни", - резюмувала політик.

Нагадаємо, представниця Конгресу США Вікторія Спартц звернулася з офіційним листом до президента США Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з РФ. Про це вона повідомила на сторінці в Twitter.

В українському МЗС різко розкритикували члена Конгресу США за роспропаганду.

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Володимир ЗеленськийКонгресс США