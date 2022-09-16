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Чим може відповісти Путін після краху на Харківщині: оцінка експерта

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Харківська область, П'ятниця 16 вересня 2022 10:21
Чим може відповісти Путін після краху на Харківщині: оцінка експерта Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Росія готується відповісти на успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Це можуть бути як тактичні дії на фронті та, безперечно, Путін буде намагатися завдавати шкоди цивільній інфраструктурі України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Вони, звісно, готують кроки у відповідь. Це можуть бути якісь тактичні контрнаступальні дії. Можна очікувати їхні спроби сформувати угруповання і повернути якусь частину Харківської області суто заради пропагандистського ефекту. Але, знову ж, Оскіл як географічна перешкода дуже стабілізує фронт і дуже вигідний українцям", - розповів Самусь.

Він пояснює, що ця річка стабілізує фронт якраз в українських інтересах.

"Можливо, росіяни спробують не допустити краху херсонського угруповання, намагаючись у якийсь спосіб докинути туди підкріплення, будувати переправи. Але це все буде грати проти них", - каже Самусь.

Тобто, окупанти просто будуть заганяти в цю пастку ще більше своїх військ і дозволять українцям знищити ще більше росіян, їхньої техніки і забрати "трофеї".

"Те, що Путін буде намагатися завдавати шкоди нашій цивільній інфраструктурі - це однозначно. А з військової точки зору в нього немає великого вибору", - впевнений експерт.

За його словами, на Донбасі фронт стабілізований - він "б'ється головою об стінку", на Харківському напрямку річка Оскіл стабілізує, а в Херсоні росіяни в глухому куті.

"Запорізький напрямок зараз виглядає як найбільш нестабільний. Тому Путін може вдатися до більш активних дій і там можуть бути спроби росіян піти в наступ. Водночас, я думаю, українська армія також може мати свої плани на цьому напрямку", - підсумував Самусь.

Нагадаємо, що експерт в інтерв'ю РБК-Україна також назвав найважливіший результат наступу наших бійців в Харківській області.

Додамо, що за даними свіжих карт боїв, ЗСУ успішно продовжують свій наступ на цьому напрямку.

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