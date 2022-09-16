ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперт назвал важнейший результат наступления ВСУ в Харьковской области

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 09:33
Эксперт назвал важнейший результат наступления ВСУ в Харьковской области Фото: ВСУ получили стратегическую инициативу (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Успешное наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области кроме освобождения большой территории привело к тому, что Украина смогла завладеть стратегической инициативой и изменить конфигурацию фронта.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Как отметил эксперт, сама потеря агрессором территории не является главным, поскольку в военном искусстве и во время планирования стратегических операций главное - не территории. Главное - достижение задач операции и получение стратегической инициативы.

"Важнейший результат этой феноменальной по своей успешностью наступательной операции - это то, что украинская армия сейчас владеет стратегической инициативой", - сказал он.

По его словам, это означает, что российское командование не знает, где будет следующий удар нашей армии: это будет Херсонская область, или продолжение наступления в Харьковской и Луганской областях, или это будет удар по Донецку, или это, возможно, будет в направлении на Мариуполь и Мелитополь.

"Стратегическая инициатива в руках украинской армии - самое страшное, что может быть для Путина. Потому что не он теперь диктует условия, а Украина. И это его реально бесит, но ничего не меняется", - добавил он.

Самусь подчеркнул еще один важный момент - фронт сократился. "К тому же, я надеюсь, Украина уже будет теперь отвечать на обстрелы артиллерией, если они будут наноситься по Белгородской области по Харькову. Поскольку мы полностью зачистили границу, то теперь можно наносить удары в ответ и по артиллерийским позициям в Белгородской области - не по гражданским объектам", - считает эксперт.

По его мнению, это же самое можно будет делать и в Черниговской и Сумской областях. "Если бы мы начали отвечать на удары, которые наносились по Черниговской и Сумской областях, раньше, когда у нас был такой длинный фронт - мы бы могли его, наоборот, еще больше растянуть", - отметил он.

Самусь отметил, что река Оскол - это географическая преграда, поэтому фронт уже становится более стабильным. "И сейчас, когда мы существенно сократили фронт, мы получаем возможность отвечать на обстрелы", - добавил эксперт.

Напомним, по данным британской разведки, ВСУ в Харьковской области разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Харьков
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники