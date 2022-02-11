Ответа одной Украины недостаточно: Кулеба о блокировании РФ Черного и Азовского морей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответа на блокирование Россией портов в Черном и Азовском морях только от одной Украины будет недостаточно. Сейчас страна подключает международных партнеров, чтобы дать РФ скоординированные ответные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.
"Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали о эти действия РФ генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - рассказал Кулеба
Он отметил, что Россия не должна иметь свободы манипулировать темой "учений", для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море.
"Потому, что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - резюмировал министр.
Напомним, недавно Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.
После чего МИД Украины выразил решительный протест России, заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.
Впоследствии выяснилось, что Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ.