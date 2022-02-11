Ответа одной Украины недостаточно: Кулеба о блокировании РФ Черного и Азовского морей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответа на блокирование Россией портов в Черном и Азовском морях только от одной Украины будет недостаточно. Сейчас страна подключает международных партнеров, чтобы дать РФ скоординированные ответные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали о эти действия РФ генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - рассказал Кулеба

Он отметил, что Россия не должна иметь свободы манипулировать темой "учений", для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море.

"Потому, что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - резюмировал министр.