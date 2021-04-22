ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Ответ не заставит ждать": Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Словакии

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 20:44
"Ответ не заставит ждать": Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Словакии Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Словакии выслать троих российских дипломатов. Она заявила, что "ответ не заставит себя ждать".

Об этом Захарова сказала в коментарии ТАСС.

По ее словам, Москва глубокого разочарована решением Словакии.

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Словакия дипломаты
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше