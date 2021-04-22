"Ответ не заставит ждать": Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Словакии
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Словакии выслать троих российских дипломатов. Она заявила, что "ответ не заставит себя ждать".
Об этом Захарова сказала в коментарии ТАСС.
По ее словам, Москва глубокого разочарована решением Словакии.
"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.
Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.