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"Відповідь не змусить чекати": Росія відреагувала на висилку своїх дипломатів зі Словаччини

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 20:44
"Відповідь не змусить чекати": Росія відреагувала на висилку своїх дипломатів зі Словаччини Фото: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на рішення Словаччини вислати трьох російських дипломатів. Вона заявила, що "відповідь не змусить себе чекати".

Про це Захарова сказала в коментарі ТАСС.

За її словами, Москва глибоко розчарована рішенням Словаччини.

"Глибоко розчаровані недружніми діями Братислави, яка вирішила проявити псевдосолідарність з Прагою у сфабрикованій справі. Наша відповідь не змусить себе чекати", - заявила Захарова.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини прийняв рішення вислати з країни трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну протягом семи днів.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

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