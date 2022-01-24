UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ответ по гарантиям безопасности США могут дать РФ на этой неделе

Автор: Наталья Скороход

Стало известно, когда США дадут свой ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщали в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В Госдепартаменте США отметили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года. То есть, Россия получи ответ на этой неделе.

"Соединенные Штаты исходят из того, что письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности будет дан на текущей неделе", - сообщили в Госдепартаменте.

Напомним, что НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе. Там заявили, что отправят корабли и истребители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация