Ответ по гарантиям безопасности США могут дать РФ на этой неделе

Стало известно, когда США дадут свой ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщали в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В Госдепартаменте США отметили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года. То есть, Россия получи ответ на этой неделе.

"Соединенные Штаты исходят из того, что письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности будет дан на текущей неделе", - сообщили в Госдепартаменте.