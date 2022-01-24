Відповідь по гарантіях безпеки США можуть дати РФ на цьому тижні

Стало відомо, коли США дадуть свою відповідь Росії на пропозиції щодо гарантій безпеки. Про це повідомляли в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

У Держдепартаменті США зазначили, що американська сторона має намір підготувати письмову відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки до кінця січня 2022 року. Тобто, Росія отримай відповідь на цьому тижні.

"Сполучені Штати виходять з того, що письмова відповідь на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки буде дана на поточному тижні", - повідомили в Держдепартаменті.