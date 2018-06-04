Відповідь Євросоюзу на мита США для сталі та алюмінію очікується в липні

ЄС може вже в липні прийняти відповідні заходи на запроваджені мита США

Європейський союз (ЄС) може вже в липні прийняти відповідні заходи на введені США 1 червня мита для сталі та алюмінію з країн ЄС. Про це заявила в понеділок, 4 червня, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, передає DW.

За її словами, обговорення цих заходів вже йде.

Мальмстрем повідомила, що постачальники стали, стурбовані митами, вже почали перенаправляти потоки товару, призначені для США, в інші держави.

У той же час на економічну оцінку наслідків цього кроку американських властей потрібен час.

Нагадаємо, 2 мюня Канада звернулася до Світової організації торгівлі з-за введення США мит на імпорт алюмінію і сталі. При цьому Трамп заявив, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі з США.