В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ

Зеленский отметил, что сейчас Россия своим террором на ЗАЭС угрожает Украине и Европе ядерной катастрофой.

"Россия является государством-террористом, и его возможности продолжать агрессию должны быть полностью уничтожены. Поэтому нужен новый пакет санкций в ответ на ее ядерный шантаж, в частности, против компании "Росатом", - заявил президент.

По его словам, любая страна-агрессор во всем мире должна понимать, какие санкции введут против нее и какую цену придется заплатить за развязывание войны.

При этом Зеленский напомнил о необходимости полной блокировки банковской системы РФ, поскольку ее финансовые учреждения все еще функционируют в мировой банковской системе.

Также он заявил о важности введения полного энергетического эмбарго против страны-агрессора, чтобы у России больше не было возможности получать средства от экспорта газа и нефти.