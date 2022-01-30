Отвал Шевы, геройство Надаля и провал Украины на ЧЕ по биатлону: итоги неделе в спорте

Финал Australian Open

Перед стартом первого теннисного турнира "Большого шлема" сезона - Australian Open, испанец Рафаэль Надаль находился не в лучших кондициях. Полгода он восстанавливался от травмы и коронавируса. Да и возраст сказывается - испанцу уже 35 лет. Но Новака Джоковича на турнире не было - из-за скандала с отказом от вакцинации серба из Австралии таки депортировали накануне старте. А так и шанс на исторический успех у Рафы увеличился - до AO у него, Джоковича и легендарного швейцарца Роджера Федерера было по 20 чемпионских титулов "Большого шлема".

Задание минимум испанец выполнил и пробился в финал, где ему предстояло встретиться с россиянином Даниилом Медведевым. Медведев, к слову, и в прошлом году играл в финале, где уступил Джоко. Сейчас же все для россиянина складывалось как нельзя лучше - победа в двух первых сетах и лидерство в третьем 4:3. Однако испанцу удалось включить режим второй молодости и взять третий, а затем и последующие два сета. И это на фоне того, что поединок продлился 5 часов и 24 минуты.

В итоге испанец одержал свой второй титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии, а также 21-й кубок турниров "Большого шлема", став, таким образом, самым титулованным теннисистом в истории.

После победы Рафа поделился, что этот AO мог стать для него последним.

"До сегодня я думал, что, может быть, это мой последний Australian Open, но теперь у меня столько энергии, что я все сделаю, чтобы вернуться через год", - резюмировал Надаль.

Фото: Рафаэль Надаль с кубком победителя Australian Open-2022 (facebook.com/AustralianOpen)

У женщин победу одержала местная теннисистка Эшли Барти. Австралийка была первой сеянной и достаточно уверенно довела свое преимущество в финале против 27-й сеянной американки Даниэль Роуз Коллинс 6:3, 7:6.

Победителями в парном разряде стали австралийцы Танасис Коккинакис и Ник Кирйос у мужчин и чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, в миксте чемпионство взяли Кристина Младенович из Франции и хорват Иван Додиг.

Футзал

Сборная Украины, не без удачи, смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. "Желто-синие" в решающем матче группы встречались с действующими чемпионами сборной Португалией. Для гарантированного выхода украинцам нужна была победа. Однако наши футзалисты не смогли забить, а в концовке матча и вовсе пропустили, уступив в итоге 0:1. Однако даже такой результат позволил Украине занять второе место. Все благодаря победе Сербии в параллельном матче над Нидерландами. В итоге украинцы, сербы и нидерландцы набрали по 3 очка, но разница голов в очных встречах между сборными была у Украины. Благо, у сербов "желто-синие" выиграли более чем уверенно 6:1.

Все результаты Украины в группе A:

Украина - Нидерланды 2:3

Украина - Сербия 6:1

Украина - Португалия 0:1

В понедельник, 31 января, Украина в четвертьфинале сыграет против Казахстана. Матч состоится в 21:00 по Киеву. Транслироваться матч будет "Суспільне: Спорт".

Биатлонный провал

В воскресенье, 30 января, в немецком Арбери завершился чемпионат Европы по биатлону. Соревнование, на фоне грядущих Олимпийских игр, которые начнутся уже в пятницу, 4 февраля, являлись второстепенными, а сборные были представлены резервными составами. Но и это не лишает горькости провала от украинских биатлонистов. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали. До этого такое случалось четыре раза - в 1997, 1998, 2000 и 2016 годах.

Правда, было у украинцев одно место на цветочной церемонии - Тарас Лесюк финишировал шестым в индивидуальной гонке. В целом же в топ-10, помимо Лесюка, финишировали Анастасия Меркушина (7-е место в индивидуальной гонке) и Юлия Журавок (7-е место в спринте). Еще семь раз украинцы попадали в топ-30: Денис Насико (15 - индивидуальная гонка), Виталий Труш (20 - преследование), Ольга Абрамова (21 - преследование, 26 - индивидуальная гонка, 28 - спринт), Тарас Лесюк (22, преследование), Валерия Дмитренко (29 - индивидуальная гонка). Единственным представителем Украины, который ни разу не опускался ниже топ-30 стала Абрамова.

Победу в медальном зачете одержали биатлонисты из Норвегии - 5 золотых и 1 бронзовая медали.

Подножка для Шевы

Бывший наставник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко, похоже, не возглавит сборную Польши. Слухи о его возможном назначении появились еще в начале года и усилились около двух недель назад - сразу после увольнения из "Дженоа". Называлось, что именно президент польской футбольной федерации Цезарий Кулеша. Однако днями польские СМИ сообщили, что кандидатуру украинца больше не рассматривают в качестве нового наставника "белых орлов". И здесь вновь палки в колеса Шеве вставил бывший клуб - "Дженоа". Якобы Шевченко не смог разорвать контракт с "грифонами".

ЧЕ по гандболу

Завершился гандбольное европейское первенство. В финале встречались действующие чемпионы испанцы и шведы. Матч был максимально равным, о чем свидетельствует и максимальное преимущество лишь в два мяча по ходу матча у шведов. Все решилось на последней секунде, когда судьи назначили семиметровый в ворота Испании при равном счете. Швеция штраф реализовала и одержала итоговую победу 27:26. Этот титул стал для них пятым в истории.