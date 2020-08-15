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Батька першої жертви протестів у Мінську не пустили в морг до тіла сина

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 01:24
Батька першої жертви протестів у Мінську не пустили в морг до тіла сина
Фото: Олександр Тарайковський (svaboda.org)
Автор: Артур Родивилов

Він розповів свою версію події

Батько загиблого під час акцій протесту в Мінську заявив, що правоохоронці не пустили його до тіла сина. Побачити тіло своєї дитини він зможе тільки на похоронах.

Про це пише РБК.

За словами Валерія Тарайковского, про смерть сина Олександра він дізнався від білоруського слідчого. За версією правоохоронців, молодий чоловік намагався кинути в силовиків саморобний вибуховий пристрій. Чоловік не буде писати скаргу на дії силовиків після смерті сина.

"Він йшов вулицею один. У мене є відео - він йде в бік ОМОНу, постріл - і він падає. Вони сказали, у нього був вибуховий пристрій. Який вибуховий пристрій? У нього навіть сигарети в руках не було. Був у майці та шортах, все", - заявив Тарайковський.

Він додав, що загиблий не був пов'язаний з політикою: у чоловіка був свій бізнес з виготовлення шторок для автомобілів.

Нагадаємо, дружина Тарайковського розповіла, що дізналася про те, що її чоловік помер через дві доби, від журналістів.

За офіційною версією, в руках 34-річного Тарайковського вибухнув пристрій, який він намагався кинути в силовиків. Однак родичі в це не вірять.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі.

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