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Оттепель, но облачно: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине 20 декабря погода улучшится, в большинстве областей будет "плюсовая" температура. Весь день облачно.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Во всех областях сегодня пасмурно, но потеплеет. Температура воздуха днем на западе составит +1+5, а ночью 0+2. На севере и в центре страны днем будет 0+2, а ночью -1+2.

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В восточных областях температура воздуха днем составит +0+2, а ночью -1-5. На востоке ожидается снег.

На юге страны днем будет 0+5, а ночью 0+2. В Киеве в воскресенье тоже будет облачно. Днем температура воздуха составит 0+2, так же и ночью.

Напомним, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

Издание писало, что погода в Украине оказывалась под влиянием антициклона Yadigar.

Прогноз погоды
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