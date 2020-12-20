ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відлига, але хмарно: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

В Україні 20 грудня погода покращиться, у більшості областей буде "плюсова" температура. Весь день хмарно.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

У всіх областях сьогодні хмарно, але потеплішає. Температура повітря вдень на заході складе +1+5, а вночі 0+2. На півночі та в центрі країні вдень буде 0+2, а вночі -1+2.

Популярні новини

У східних областях температура повітря вдень складе +0+2, а вночі -1-5. На сході очікується сніг.

На півдні країни вдень буде 0+5, а вночі 0+2. У Києві у неділю теж буде хмарно. Вдень температура повітря складе 0+2, так само і вночі.

Нагадаємо, погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цієї пори року.

Видання писало, що погода в Україні опинялась під впливом антициклону Yadigar.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода