"Оттава" знищила "Вашингтон" Овєчкіна, "Піттсбург" програв у Детройті: всі шайби вечора НХЛ

У битві столиць на льоду "Канадіан Тайр Центру" місцева команда розгромила "Вашингтон Кепіталз". Два голи "Сенаторз" оформили до середину першого періоду – Тарасенко реалізував момент із близької відстані, а Норріс замкнув атаку в більшості з "п'ятака".

Під завісу 20-хвилинки Карлсон зумів розмочити рахунок із центральної зони. Утім, уже в другому періоді "Оттава" покарала команду росіянина Овєчкіна ще трьома шайбами. Спершу Норріс оформив дубль з передачі Бетерсона, далі Зуб "прошив" голкіпера кидком від синьої лінії, а згодом Жиру заштовхав "диск" у порожні ворота після пасу Шабо.

Добив "Вашингтон" у третьому періоді кидком зі середньої дистанції Сандерсон. "Кепіталз" зазнали другої поразки в трьох матчах сезону. Єдиний успіх вашингтонців – вимучена в серії булітів перемога над "Калгарі" (3:2 Б).

Натомість у Детройті "Ред Вінгз" влаштували гольовий фестиваль з "Піттсбург Пінгвінз". Гості відкрили рахунок на першій же хвилині, коли Малкін зіграв у стінку зі Смітом. Однак, у середині 20-хвилинки Дебрінкет замкнув дальню стійку з передачі Чарніка.

Другий період став бенефісом "Детройта". Шіаро кидком із лівої зони вивів господарів вперед. Його заспів підтримали Копп (дальній постріл) і Перрон (більшість). "Пінгвінз" спробували повернутися до гри на старті третьої 20-хвилинки, коли Карлссон закинув із лівої зони, а Раст підставив ключку під дальній кидок шведа.

Проте, останнє слово було за "Ред Вінгз". У фінальні хвилини детройтці оформили відразу дві шайби в порожні ворота, коли "Піттсбург" випустив шостого польового. Голами відзначилися Копп і Дебрінкет.

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