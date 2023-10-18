Голкіпер "Філадельфії" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

25-річний голкіпер забезпечив пенсильванцям суху домашню перемогу над "Ванкувером" (2:0). Шайбами в складі "Флаєрс" відзначилися Замула і Кутюр'є.

Харт відбив усі кидки "Кенакс". Загалом воротар виконав 25 сейвів і завершив поєдинок із відсотком парируваних ударів на рівні 100%. Для нього цей домашній шатаут – перший у новому сезоні НХЛ. У минулій кампанії Харт оформив усього 2 матчі без пропущених шайб, а коефіцієнт надійності склав 2.94 пункти.

Другою зіркою вечора став колега канадця за амплуа – Ілья Сорокін із "Нью-Йорк Айлендерс". Росіянин теж оформив шатаут у протистоянні з "Арізоною" (1:0), але виконав лише 14 сейвів. Перемогу ж острів'янам принесла шайба Барзала в другому періоді.

Замкнув трійку найкращих зірка "Едмонтона" Леон Драйзайтль. Німець став одним із героїв побиття "Нешвілла" (6:1). Крайній нападник "Ойлерз" оформив дубль, а також асистував Хайману та Макдевіду.

Усі результати вечора в НХЛ: