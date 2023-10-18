ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голкіпер "Філадельфії" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Філадельфія, Середа 18 жовтня 2023 10:53
UA EN RU
Голкіпер "Філадельфії" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Картер Харт (ліворуч) уперше в сезоні не пропустив (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав воротаря "Філадельфії Флаєрс" Картера Харта першою зіркою чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний голкіпер забезпечив пенсильванцям суху домашню перемогу над "Ванкувером" (2:0). Шайбами в складі "Флаєрс" відзначилися Замула і Кутюр'є.

Харт відбив усі кидки "Кенакс". Загалом воротар виконав 25 сейвів і завершив поєдинок із відсотком парируваних ударів на рівні 100%. Для нього цей домашній шатаут – перший у новому сезоні НХЛ. У минулій кампанії Харт оформив усього 2 матчі без пропущених шайб, а коефіцієнт надійності склав 2.94 пункти.

Другою зіркою вечора став колега канадця за амплуа – Ілья Сорокін із "Нью-Йорк Айлендерс". Росіянин теж оформив шатаут у протистоянні з "Арізоною" (1:0), але виконав лише 14 сейвів. Перемогу ж острів'янам принесла шайба Барзала в другому періоді.

Замкнув трійку найкращих зірка "Едмонтона" Леон Драйзайтль. Німець став одним із героїв побиття "Нешвілла" (6:1). Крайній нападник "Ойлерз" оформив дубль, а також асистував Хайману та Макдевіду.

Усі результати вечора в НХЛ:

Голкіпер &quot;Філадельфії&quot; з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Флориди" Райнхарт став першою зіркою з дублем проти "Нью-Джерсі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ