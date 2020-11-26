Из-за отсутствия маски: в Луцке посетитель супермаркета подрался с полицейскими

В Луцке посетитель супермаркета учинил драку с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. На мужчину составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области на своей странице в Facebook.

В среду, 25 ноября, около 14:00 экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и сотрудниками супермаркета.

Было установлено, что заявитель находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому ему отказали в обслуживании.

Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантином нормы, но тот не прекратил правонарушение.

"Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.

Кроме того, 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.

"Поскольку в действиях лица были обнаружены и признаки уголовного преступления по ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины, патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции", - указано в сообщении.

На нарушителя составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.

Напомним, в Украине уже начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За прошедшие выходные выписали первые административные протоколы.

Как писало РБК-Украина, 21 ноября вступил в силу закон, согласно которому за пребывание без маски в общественных местах и общественном транспорте грозит штраф. Она должна закрывать нос и рот.