Через відсутність маски: у Луцьку відвідувач супермаркету побився з поліцейськими

У Луцьку відвідувач супермаркету вчинив бійку з патрульними поліцейськими через відсутність засобів індивідуального захисту. На чоловіка склали адміністративні протоколи.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області на своїй сторінці в Facebook.

У середу, 25 листопада, близько 14:00 екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником і співробітниками супермаркету.

Було встановлено, що заявник перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому йому відмовили в обслуговуванні.

Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантином норми, але той не припинив правопорушення.

"Більш того - пручався патрульним, тріпав формений одяг, зірвав шеврон, права і боді-камеру. В результаті зіткнень один з патрульних звернувся до медичного закладу", - розповіли правоохоронці.

Крім того, 35-річний чоловік приїхав у магазин на автомобілі Mercedes-Benz S 350 і припаркувався на місці для водіїв з інвалідністю.

"Оскільки в діях особи були виявлені і ознаки кримінального злочину за ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції", - зазначено в повідомленні.

На порушника склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.44-3 (перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту) і по ч.5 ст.122 (зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю) КпАП.

Нагадаємо, в Україні вже почали штрафувати людей за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За минулі вихідні виписали перші адміністративні протоколи.

Як писало РБК-Україна, 21 листопада набрав чинності закон, згідно з яким за перебування без маски в громадських місцях і громадському транспорті загрожує штраф. Вона повинна закривати ніс і рот.