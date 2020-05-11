Отсутствие дождей и до +28 днем: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 11 мая, будет без осадков, ожидается до +25 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха ожидается от +25 до +27 градусов тепла, а ночью будет в пределах +7+10 градусов. В регионе будет солнечно.

В северных и центральных областях Украины будет также солнечно. В регионе ожидается от +24 до +28 тепла, а ночью опустится до +8 градусов.

В восточных и южных регионах Украины сегодня будет от +20 до +27 днем, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +7+11 градусов. Ожидается солнечная погода.

Ветер по всей Украине ожидается от 5 до 10 метров за секунду.

Погода в Украине на 11 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве будет облачно с прояснениями. Днем в области будет от +24 до +27 тепла, а ночью температура будет в пределах +9 градусов.

Погода в Киеве и области на 11 мая (meteo.gov.ua)

Как ранее писало РБК-Украина, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - там пройдут мощные ливни.