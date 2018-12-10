Отстраненный президент Молдовы отказался идти на уступки парламенту

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Сегодня Конституционный суд отстранил Додона от исполнения обязанностей президента из-за отказа подписать законы, которые поддержал парламент

Временно отстраненный от должности президент Молдовы Игорь Додон пообещал, что после парламентских выборов будут отменены все законы, которым даст ход спикер парламента в качестве исполняющего обязанности президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Додона в Facebook.

По его словам, после парламентских выборов 24 февраля 2019 года законы, которые будут подписаны спикером парламента Андрианом Канду или премьер-министром Павлом Филипом, в качестве исполняющих обязанности президента, будут отменены.

"Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьеру, после того как я отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством. Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ меня в этом поддержит. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены", - заявил Додон.

Как отмечается, в числе пяти законов - документ о передаче земли Республиканского стадиона в собственность посольства США; о праздновании 9 мая Дня Европы; о промульгации нового кодекса о телерадиовещании и закон о Главной инспекции карабинеров.

Напомним, сегодня Конституционный суд Молдовы отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента из-за отказа подписать законы, которые накануне поддержал парламент.