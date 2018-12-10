Відсторонений президент Молдови відмовився йти на поступки парламенту

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Сьогодні Конституційний суд відсторонив Додона від виконання обов'язків президента через відмову підписати закони, які підтримав парламент

Тимчасово відсторонений від посади президент Молдови Ігор Додон пообіцяв, що після парламентських виборів будуть скасовані всі закони, яким дасть хід спікер парламенту в якості виконуючого обов'язки президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Додона в Facebook.

За його словами, після парламентських виборів 24 лютого 2019 року закони, які будуть підписані спікером парламенту Андріаном Канду або прем'єр-міністром Павлом Філіпом, в якості виконуючих обов'язки президента, будуть скасовані.

"Конституційний суд в черговий раз тимчасово передав право підписати кілька законів спікера парламенту та/або прем'єра, після того, як я відмовився підписати цілу низку антинародних законів, прийнятих парламентською більшістю. Я не піду на поступки ні по одному з цих питань і впевнений, що народ мене в цьому підтримає. Після парламентських виборів 24 лютого 2019 року всі ці закони будуть скасовані", - заявив Додон.

Як наголошується, в числі п'яти законів - документ про передачу землі Республіканського стадіону у власність посольства США; про святкування 9 травня Дня Європи; про промульгації нового кодексу про телерадіомовлення і закон про Головну інспекцію карабінерів.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд Молдови усунув Ігоря Додона від виконання обов'язків президента через відмову підписати закони, які напередодні підтримав парламент.