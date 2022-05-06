Литва - странам, которые против нефтяного эмбарго: посетите городки под Киевом

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался в отношении стран, выступающих против эмбарго на российскую нефть. Он призвал посетить их места под Киевом (где оккупанты совершали зверства) чтобы пересмотреть свою позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции.

"Ведутся сложные дискуссии и дебаты о введении эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны просят об исключении. Когда речь идет про такие исключения я считаю, наверное не все страны, которые просят об этом еще не посетили городки вокруг Киева. Потому что людям, населением этих городов не дали исключения, им не дали возможность собрать свои вещи, забрать своих детей в безопасное место. Поэтому, я думаю, надо эти страны пригласить, чтобы они пересмотрели свои позиции с точки зрения санкций. Это было справедливо в отношении народа Украины", - отметил глава МИД Литвы.

Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать новый пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти, поскольку для его страны это "равносильно атомной бомбе".

Ранее стало известно, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение из Украины, они, в частности будут нацелены на нефтяную промышленность РФ.

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