Отстоять суверенитет Украины: британский миллиардер призвал бизнесменов объединиться против РФ

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", - говорится в публикации.

По его словам, из-за наращивания войск РФ около границ Украины существует большой риск полномасштабной войны в Европе. Брэнсон и его партнеры и коллеги уверены, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные последствия.

"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту", - отметил бизнесмен.

Брэнсон подчеркнул, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.

"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", - сказал миллиардер.