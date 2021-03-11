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Отставки Степанова в ближайшее время не будет, - Разумков

Автор: Сергей Щербина

В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.

Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, - ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что не считают нужным отправлять в отставку министра здравоохранения Максима Степанова на фоне COVID-вакцинации.

При этом член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что в случае провала вакцинации против коронавируса может быть инициирована отставка Степанова.

Отметим, ранее Степанов сообщал, что процесс вакцинации идет не по плану в Украине.

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Новости Украины отставкаМаксим СтепановДмитрий Разумков
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