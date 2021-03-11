Відставки Степанова найближчим часом не буде, - Разумков

Найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова розглядатися не буде. При цьому є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (відставки Степанова, - ред.), притому ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", - зазначив він.

Крім того, кажучи про свою оцінку ситуацію з вакцинацією і діях МОЗ з цього питання, Разумков заявив він нестачі комунікаційної стратегії для популяризації вакцинації.