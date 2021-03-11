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Відставки Степанова найближчим часом не буде, - Разумков

Автор: Сергій Щербина

Найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова розглядатися не буде. При цьому є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ.

Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (відставки Степанова, - ред.), притому ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", - зазначив він.

Крім того, кажучи про свою оцінку ситуацію з вакцинацією і діях МОЗ з цього питання, Разумков заявив він нестачі комунікаційної стратегії для популяризації вакцинації.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомляли, що не вважають за потрібне відправляти у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова на тлі COVID-вакцинації.

При цьому член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук повідомляла, що в разі провалу вакцинації проти коронавірусу може бути ініційована відставка Степанова.

Зазначимо, раніше Степанов повідомляв, що процес вакцинації йде не за планом в Україні.

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Новини України отставкаМаксим СтепановДмитро Разумков
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