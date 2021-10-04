Отставки в правительстве на этой неделе не планируются, - Корниенко

Верховная рада на этой неделе не планирует увольнять министров. Правительство работает, и надо готовиться к отопительному сезону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, который транслировался на Youtube .

"На этой неделе не планируется", - сказал он.

Корниенко заявил, что в настоящее время актуальным вопросом является подготовка к отопительному сезону.

"Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовится к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет", - добавил замглавы фракции "Слуга народа".