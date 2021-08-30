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Отставки в Кабмине: каких министров могут заменить

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Кабмине планируются отставки. Некоторых министров могут заменить под конец сентября.

Об этом сообщили источники РБК-Украина, говорится в материале "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

Информированные источники издания сообщили, что своих должностей этой осенью могут лишиться от трех до пяти членов Кабмина.

Это можут быть:

  • министр обороны Андрей Таран,
  • вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
  • министр соцполитики Марина Лазебная.

Еще два члена Кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

На Банковой уже присмотрели готового кандидата на место Ткаченко. А это значит, что правящая команда всерьез раздумывает о его отставке.

Сменить Ткаченко на его посту может его первый заместитель - Ростислав Карандеев.

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Андрей ТаранДенис МалюськаАлександр ТкаченкоМарина ЛазебнаяКабинет Министров Украины