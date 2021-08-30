Відставки в Кабміні: яких міністрів можуть замінити

Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Це може бути:

міністр оборони Андрій Таран ,

, віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський ,

, міністр соцполітики Марина Лазебна.

Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху в контексті майбутніх перестановок - це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку.

Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник - Ростислав Карандєєв.