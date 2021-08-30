Відставки в Кабміні: яких міністрів можуть замінити

У Кабміні плануються відставки. Деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня.
Про це повідомили джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".
Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.
Це може бути:
Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху в контексті майбутніх перестановок - це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку.
Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник - Ростислав Карандєєв.