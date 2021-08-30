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Відставки в Кабміні: яких міністрів можуть замінити

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Кабміні плануються відставки. Деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня.

Про це повідомили джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Це може бути:

  • міністр оборони Андрій Таран,
  • віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна.

Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху в контексті майбутніх перестановок - це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку.

Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник - Ростислав Карандєєв.

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Андрій ТаранДенис МалюськаОлександр ТкаченкоМарина ЛазебнаКабінет Міністрів України